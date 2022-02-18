السيسي يبحث مع المنفي تسوية الأزمة الليبية.. ويؤكد دعم مصر الكامل للمسار السياسي الراهن

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل للمسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية، وذلك في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الجمعة مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بمقر اقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن خالص التقدير للمساندة المصرية الصادقة لبلاده ، وذلك في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس في دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور المصري الحيوي الداعم علي المستوي الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض مستجدات الوضع في ليبيا وجهود استعادة الأمن والاستقرار بها، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.