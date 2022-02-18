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من بينها تركيا وإيران.. السعودية تعلق سفر مواطنيها إلى 16 دولة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

أعلنت المملكة العربية تعليق سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب تفشي المستجد.

ونشر الحساب الرسمي لـ "الجوازات السعودية" عبر موقع "تويتر" قائمة بأسماء الدول وهي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديمقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2847 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 962 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 السابقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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