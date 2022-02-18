شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لرئيس النواب على هامش مشاركته بمؤتمر اتحاد البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري.



التقى جبالى صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعبر "غباش" عن شكره لاستضافة مصر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، واصفاً إياها بأنها بيت العرب، وأن الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً، مُشيداً بالطفرات التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

ومن جانبه، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي، جهود صقر غباش وقيادته الحكيمة للإتحاد البرلماني العربي، مُشيداً بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والذي يتجلى في التنسيق الدائم بينهما في كافة المحافل الإقليمية والدولية. كما التقي رئيس النواب، عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني، والذي أعرب عن سعادته واعتزازه بتواجده في مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مؤكداً حرص جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على العلاقات مع مصر، مُشيداً بالإنجازات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد جبالي على عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني والتنسيق بينهما أمام المحافل الدولية. والتقى رئيس النواب محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي أكد على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – العراقية قيادة وشعباً، مؤكداً على حرص العراق على التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر والثلاثي مع العراق، مُوجهاً الدعوة للمستشار جبالي لزيارة العراق، فيما تقدم حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة لنظيره العراقي على تجديد الثقة له وانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي.



كما التقى رئيس مجلس النواب سعيد محمد محمود رئيس الوفد البرلماني الصومالي المُشارك في المؤتمر، والذي أكد على سعادته البالغة بزيارة مصر ومشاركته في المؤتمر، مؤكداً على مكانة مصر الخاصة لدى الشعب الصومالي ومُستعرضاً تاريخ الدعم المصري للصومال ومساعدتها على التحرر من الاستعمار، مشددا علي حرص الصومال على العلاقات الأزلية مع مصر، و دعم الصومال للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي،وأن كل ما يضر مصر يضر الصومال، مُطالباً بتعزيز التعاون البرلماني المصري - الصومالي في ضوء الخبرات البرلمانية المصرية الكبيرة.



من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص مصر الحثيث على تعزيز العلاقات المصرية – الصومالية خاصة على الصعيد البرلماني، مُبدياً دعم مصر الكامل على كافة الأصعدة للصومال في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.