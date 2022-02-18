شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 34 ألفا و213 إصابة جديدة بكورونا و360 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إسبانيا 34 ألفا و213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ،خلال الساعات الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 360 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى عشرة ملايين و778 ألفا و607 إصابات، والوفيات إلى 97 ألفا و710

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 95 مليونا و325 ألف و208 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.