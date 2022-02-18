شكرا لقرائتكم خبر عن إنترفاكس: روسيا تنقل 10 قاذفات من القرم لتدريبات عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الأسطول الروسي في البحر الأسود قوله اليوم الجمعة إنه نقل عشر قاذفات من طراز سوخوي-24 المتمركزة في القرم من شبه الجزيرة إلى قواعد جوية في مناطق أخرى في إطار تدريبات عسكرية.

وتجري مراقبة تحركات الجيش الروسي عن كثب بعد أن قالت موسكو إنها بدأت في سحب بعض القوات من مناطق قريبة من أوكرانيا. وتشكك كييف والغرب في هذا قائلين إن بعض الوحدات والمعدات تم استبدالها بأخرى فيما يبدو.