لبنان يمنح شركة فرنسيّة عقداً لإدارة وتشغيل مرفأ بيروت

17 فبراير , 2022 مرفأ بيروت بيروت: أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني اليوم الخميس، أن لبنان منح لشركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية عقداً لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات.

وكان انفجار هائل في المرفأ عام 2020 قد أدى إلى مقتل أكثر من200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، ما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.

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