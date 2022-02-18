شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تناقش خطة مضاعفة الصادرات لدول القارة السمراء الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، ثلاث اجتماعات على مدار الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، حيث تبحث الأحد تقرير وزارة التجارة والصناعة حول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات إلى الدول الأفريقية المعدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2022.

وحسب جدول أعمال اللجنة البرلمانية، فأنها خصصت اجتماعها الإثنين، لاستكمال مناقشة آخر مستجدات تنفيذ طريق "القاهرة – كيب تاون"، فيما تنظر يوم الثلاثاء ما تم من إنجازات واردة من وزارة الطيران المدني في الشـأن الافريقي.