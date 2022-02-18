انت الان تتابع خبر من القانون إلى التمثيل... جبل يكشف: لعبت دور كومبارس! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أسدل "جبل"، بطل مسلسل الهيبة في اللقاء الستارة عن أبرز محطات حياته الشخصية والمهنية بدءًا من طفولته في طرطوس، مراهقته في دمشق، ومن ثم دراسته الجامعية في بيروت، ثم العمل في كواليس المسرح القومي في سوريا قبل الاحتراف في الدراما وصعود نجمه في أعمال كبيرة بدءاً من «الزير سالم».أعلن حسن أن رغم التكاليف العالية، عرض عليه والده دِراسة القانون في بيروت، معترفًا بأنه أعجب ببيروت كثيرًا لكنّه لم يستطع على دراسة القانون، إذ فوجئ بصعوبة الدراسة. وبعد عامين متتاليين من الفشل، اضطر إلى إخبار والده بالحقيقة وهنا كانت المفاجأة!

فكان رَدّ فعله غير متوقع، إذ قرأ له إعلانًا في الصَحِيفة عن قَبول دُفعة جَديدة بمعهد الفنون المسرحية وقال له ساخرًا: " عوض ما تكذب عليي روح كذب عليهم".



وأشار إلى أنه قدّم طلبًا للإنضمام إلى المعهد العالي لكنه رُفض للمرة الأولى، مشيراً إلى فشله في أكثر من مجال دفعه للتركيز في التمثيل من أجل تحقيق ذاته.

