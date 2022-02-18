شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تبحث استراتيجية "البريد" خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعها يوم الإثنين القادم، لاستعراض استراتيجية الهيئة القومية للبريد خلال المرحلة القادمة، بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

فيما تناقش اللجنة يوم الأحد القادم عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بتجديد شبكات التليفون والنت الأرضي، وفي مقدمتها المقدمين من النائب مكرم رضوان بشأن عدم الالتزام بما تم إدراجه فى خطة الدولة الأعوام السابقة من إحلال وتجديد شبكة الإنترنت بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وتهالك مبنى سنترال بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

كما تشمل طلبات الإحاطة الطلب المقدم من النائب رضا غازی، بشأن تضرر أهالي البر الشرقي بمدينة نيروة بمحافظة الدقهلية من عدم وصول خدمة شبكة التليفونات الأرضـى إلى منازلهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن ضعف وقلة خطوط التليفونات الأرضية في معظم قرى مركزى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.