شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات تحرم الأجنبى داخل مصر من الحصول على الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 26 لسنة 1975، حول قانون الجنسية المصرية، على إجراءات واشتراطات محددة حتى يتسنى للأجانب المقيمين فى مصر الحصول على الجنسية المصرية، حيث حسم القانون هذه المعايير التى متى توافرت فى كل أجنبى ولد فى مصر وكان مقيما فيها حتى بلوغه سن الرشد، فإذا سعى للحصول على الجنسية لا بد أن يلتزم بهذه القواعد.

وحذر القانون من بعض الممارسات التى إذا ثُبت وجودها فى الأجنبى يُحرم من الحصول على الجنسية المصرية:

1. أن يكون مصابا بأمراض عقلية أو عاهة تجعله عالة على المجتمع.

2. أن يكون سيئ السمعة وسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

3. غير ملم باللغة العربية.

4. عاطل ولم يكن له وسيلة مشروعة للكسب.

5. إقامته داخل مصر كانت أقل من 10 سنوات.