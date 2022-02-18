زيلينسكي: فرص انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" تتلاشى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي: فرص انضمام أوكرانيا لـالناتو تتلاشى

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فرص انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتلاشى.



وأضاف في بيان: أن "هناك أسبابا معينة: المقاومة من جانب روسيا ومن بعض الدول الأعضاء في الحلف".

ولفت زيلينسكي أن ذلك ليس سرا، لكنه رفض تحديد أسماء دول. وقال إن الروس يستخدمون وجود القوات الحالي على الحدود الأوكرانية كأداة لممارسة الضغط.

وجدد الرئيس الأوكراني عرضه للدخول في مفاوضات مباشرة مع موسكو. غير أن طلبات كييف للتفاوض لم تلق ردا من جانب الكرملين.

وأشارت موسكو مرات عدة إلى أنه يتعين على زيلينسكي أولا أن ينفذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بالفعل قبل إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأثار تعرض قرية "ستانيتسيا لوهانسكا" شرقي أوكرانيا للقصف بالأسلحة الثقيلة لقلق أمريكي وانزعاج لحلف الأطلسي من تصاعد التوترات.

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الأنباء عن القصف في أوكرانيا مزعجة، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لغزو روسيا أوكرانيا، فهي لا تمثل تهديدا على أحد.

بدوره، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "قلقون للغاية من أنباء عن زيادة روسيا عدد قواتها بواقع 7000 جندي بالقرب من حدود أوكرانيا".

وفي قت سابق، أعلن الكرملين أن الانسحاب الروسي من الحدود مع أوكرانيا "سيستغرق وقتا"، وذلك في ظل التوتر القائم بين موسكو والغرب على إثر أزمة كييف.

كما أعربت روسيا عن قلقها بشأن تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، معربة عن أملها في أن يستخدم الغرب تأثيره لمنع كييف من التصعيد.

وفيما نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صحة التقارير التي تحدثت عن "غزو روسي وشيك" لأوكرانيا، قال إن بلاده تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس.