شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تخفف قيود «كورونا» مع انخفاض عدد الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت البرتغال اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تخفيف القيود ذات الصلة بفيروس كورونا مع استمرار انخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الخميس، أعلنت الحكومة أنها ستسقط قواعد من بينها ما يتطلب التطعيم أو التعافي أو تقديم اختبار سلبي لدخول الفنادق والمطاعم والمؤسسات الأخرى.

كما سيجري إلغاء حدود القدرة الاستيعابية وكذلك الاختبار الإلزامي للدخول إلى الأحداث الرياضية والنوادي والحانات.

وستبقى بعض القيود سارية في الوقت الحالي، كما ستظل قواعد ارتداء الأقنعة سارية في الأماكن العامة المغلقة.

ويجب على الأشخاص غير المطعمين وأولئك الذين لم يتلقوا بعد جرعة معززة تقديم اختبار سلبي لزيارة المستشفيات ودور الرعاية.

ويجب على الوافدين من الخارج تقديم ما يثبت تلقي التطعيم. وستظل حالة الطوارئ الخاصة بالفيروس في البلاد سارية في شكل أقل قوة حتى 7 آذار/مارس .

وانخفض عدد الإصابات الجديدة التي يتم رصدها يوميا في البرتغال مؤخرا إلى حوالي 16 ألفا بعد أن وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 65 ألفا في أواخر كانون الثاني/يناير.