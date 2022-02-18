شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد ضرورة فتح آفاق جديدة في العلاقات مع «الاتحاد الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة فتح آفاق جديدة في العلاقات والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس سعيد في تصريح له على هامش مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية السادسة التي بدأت يوم أمس في بروكسل وفق وكالة الأنباء التونسية :" نحن ندخل اليوم مرحلة جديدة من التاريخ تتطلب أفكارًا وتصورات جديدة وينبغي أن نكون في الموعد مع التاريخ ويجب إرساء علاقات تعاون تقوم على الندية بين جميع الأطراف".