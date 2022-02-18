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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاء مشروط بين بلينكن ولافروف وسط تصاعد أزمة أوكرانيا

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع المقبل، بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.



كان بلينكن قد قال في وقت سابق الخميس، إنه بعث رسالة إلى لافروف، يقترح فيها عقد اجتماع الأسبوع المقبل في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن بلينكن عرض لقاء لافروف "في أوروبا الأسبوع المقبل. وقد ردَّ الروس باقتراح مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، وهو ما وافقنا عليه شرط ألا يحصل غزو روسي لأوكرانيا".

يأتي ذلك قي وقت قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سينظم، الجمعة، اجتماعا عن بعد حول الأزمة الأوكرانية مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.