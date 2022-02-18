عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعوة الكونجرس بالكامل إلى خطاب حالة الاتحاد

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

قال مسؤولون، الخميس، إن الكونجرس الأمريكي سيكون مدعوا بالكامل إلى خطاب حالة الاتحاد، للرئيس جو بايدن، في الأول من مارس.



يأتي ذلك بعد عام من التقليص الشديد لعدد المدعوين للخطاب الذي يلقيه أمام الكونجرس إلى 200 بسبب جائحة كورونا.

يأمل البيت الأبيض في أن يساعد مشهد امتلاء قاعة مجلس النواب، والتي من المقرر أن يكون بها أيضا أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولون آخرون، في التأسيس لعودة الأمور إلى طبيعتها.

تتأثر شعبية بايدن بشكل كبير منذ شهور بسبب تعامله مع جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.

ولن يتمكن أعضاء الكونجرس من دعوة ضيوف كما كانوا يفعلون في السابق، وسيكون على الجميع وضع كمامات.

خطاب حالة الاتحاد هو إفادة تنفيذية لمجلسي الكونجرس يلزم بها الدستور، وهو وسيلة لطرح أولويات الرئيس، ويتسم بأجواء احتفالية ومواقف حزبية.

وفي 2020، نشي خلاف كبير بين الرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عندما رفض ترامب مصافحتها، ومزقت بيلوسي نسخة مكتوبة من تصريحاته وهي تقف وراءه.