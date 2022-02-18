شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة أوكرانيا.. اجتماعات مكثفة بين بايدن وقادة أوروبا والناتو وكندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزمة أوكرانيا.. اجتماعات مكثفة بين بايدن وقادة أوروبا والناتو وكندا

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مع عدد من قادة دول أوروبا وحلف الناتو وكندا، الأزمة في أوكرانيا.



وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينظم يوم الجمعة اجتماعا عن بعد حول الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن الاجتماع سيضم قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).