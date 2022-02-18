شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحدد الأحد المقبل موعد مناقشة 8 طلبات مقدمة من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة مقدمة من النواب وتتضمن، الآتى:

1- طلب مناقشة مقدم من النائبة هند رشادوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية

2- طلب مناقشة مقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنمية التدريب المهني

3- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير قطاع التعدين

4- طلب مناقشة مقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية

5-طلب مناقشة مقدم من النائبة نسرين صلاح عمروعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان

6- طلب مناقشة مقدم من النائبة جيهان البيومى وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المبنى الآثري للجمعية الجغرافية المصرية

7-طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية

8- طلب مناقشة مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.

ومن المنتظر أن يفوض مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة هذ الطلبات.