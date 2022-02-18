شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية من مجلس الشيوخ للحكومة بشأن حى بولاق الدكرور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الإثنين الماضى للحكومة تقرير لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد عن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به من توصيات.

وأكدت اللجنة، أن الدولة تهتم في المرحلة الحالية بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بما يعمق الولاء والانتماء للدولة.

وأوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وسرعة إعداد المخطط التفصيلي للحي بواسطة محافظة الجيزة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعرض المخطط على المجلس الأعلى للتخطيط لتكليف صندوق التنمية الحضرية أو أي جهه يراها المجلس لإعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة انتهت من خلال صندوق التنمية الحضرية (العشوائيات سابقا) من حل مشكله المناطق غير الآمنة وعددها (307) منطقة بتكلفة مالية (63.5) ملیار جنيه.

وذكرت اللجنة، انه جاري العمل بواسطة الصندوق في المناطق العشوائية غير المخططه والتي يبلغ مساحتها 152ألف فدان والتي تفتقر إلى التخطيط الجيد والخدمات بكافة أشكالها ومخطط لها مخصصات مالية تصل (318) مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن حي بولاق الدكرور من المناطق العشوائية غير المخططة نظرا لارتفاع الكثافة السكانية، حيث يصل عدد سكان الحي ثلاثة ملايين نسمه.

مقارنة بالمساحة البنائية للحي وعدم وجود تخطيط جيد للشوارع والخدمات الموجودة بالحي وكذلك قلة الخدمات المؤداه لمواطني الحى (مدارس - مستشفيات - مراكز شباب - طرق - صرف صحي بالإضافة إلي إرتفاع كثافة الفصول في المدارس مما يعوق تقديم خدمة تعليمية جيدة و ارتفاع مستوى الفقر والبطالة لمواطني الحى وكثرة الجرائم والحوادث داخل الحي.

بالإضافة إلي إنتشار ظاهرة التسرب من التعليم داخل الحي وقله الأماكن الترفيهية والثقافية التي تعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين.