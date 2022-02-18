كيف أنقذت الحماية المدنية رواد "جيم" بفيصل من جحيم النيران؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات حريق اندلع في شقة أعلى صالة ألعاب رياضية بمنطقة فيصل غربي المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار جوار كوافير سيد الشربيني بمنطقة الطوابق فيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ ٤ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأول بالعقار رقم ٢٥ شارع كعبيش، واشتعال غرفة نوم مساحة٣م×٣م دون إصابات.

المعاينة كشفت عن نشوب الحريق بالشقة التي تعلو صالة ألعاب رياضية بالطابق الأرضي وجرى منع امتداد النيران إليها والحفاظ على سلامة المترددين عليها خاصة مع تصاعد الأدخنة.

تم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.