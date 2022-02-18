شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كوفيد-19 تتجاوز 100 ألف للمرة الأولى في «كوريا الجنوبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 اليومي في كوريا الجنوبية اخترق حاجز المئة ألف للمرة الأولى وسط انتشار السلالة أوميكرون.

غير أن عدد الوفيات ظل منخفضا نسبيا في البلد الذي يرتفع فيه معدل التطعيم باللقاحات.

وقالت الوكالة إن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي سجلت يوم الخميس حتى منتصف الليل بلغ 109831، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالبلاد إلى مليون و755809.

وسجلت 45 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7283.