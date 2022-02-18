تحركات داعمة لأوكرانيا.. هاريس تلتقي زيلينسكي و"تراست" في كييف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحركات داعمة لأوكرانيا.. هاريس تلتقي زيلينسكي وتراست في كييف

الجمعة 18 فبراير 2022

الخليج 365

يشهد مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم السبت، لقاءً بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



كما ستتوجه وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراست في نهاية الأسبوع إلى كييف ثم وارسو قبل قمة مجموعة السبع في ألمانيا السبت لتؤكد من جديد دعمها لأوكرانيا في مواجهة المخاوف من غزو روسي.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن اللقاء بين هاريس وزيلينسكي "سيشكل فرصة حقيقية لتأكيد التزامنا سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف أن برنامج اللقاءات الدبلوماسية لنائبة الرئيس التي ستلقي كلمة في اليوم الثاني من المؤتمر السبت، "مكثف جدا".

وستجتمع هاريس الجمعة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج وقادة دول البلطيق، ثم تلتقي السبت بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني، مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

أما تراست فستلتقي في كييف ووارسو نظيريها الأوكراني ديمترو كوليبا والبولندي زبينيو راو لتؤكد لهما "دعما موحدا للسيادة الأوكرانية" وتكرار التحذير البريطاني إلى موسكو من "عواقب اقتصادية خطيرة" لغزو روسي لأوكرانيا، حسب بيان صدر عن مكتب وزيرة الخارجية البريطانية في لندن الخميس.

وتقول تراست في خطاب يفترض أن تلقيه في كييف "أحث روسيا على سلوك طريق الدبلوماسية ونحن مستعدون للنقاش".

وتضيف: "لكننا واضحون جدا - إذا قرروا مواصلة السير على طريق العدوان، فستكون هناك عواقب وخيمة ومكلفة تجعل روسيا في وضع (دولة) مارقة".

وستتوجه تراست السبت إلى مؤتمر الأمن في ميونيخ حيث من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجموعة السبع اجتماعا السبت.

وتواجه أوروبا أزمة دبلوماسية وأمنية خطيرة بسبب حشد روسيا قوات على حدود أوكرانيا. وشكك الغربيون في صحة الإعلانات الأخيرة عن انسحاب وحدات روسية مشيرين إلى أن موسكو تبقي قواتها على الحدود الأوكرانية.

من جهة أخرى، نقل سلاح الجو الألماني 3 طائرات طراز يوروفايتر إلى رومانيا مساهمة في تأمين المجال الجوي للجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن سلاح الجو الألماني، الخميس، هبوط الطائرات الثلاث في مطار ميخائيل كوجالنيسينو العسكري بالقرب من مدينة كونستانتا الرومانية على البحر الأسود.

وسيتم ضم الطائرات وأطقمها إلى وحدة يوروفايتر إيطالية.

ويهدف هذا النوع من التعاون الذي يطلق عليه "توافقية التشغيل" إلى سرعة تطوير رابطة قائمة للدفاع الجوي.

وستقوم الأطقم بشكل مشترك بتنفيذ طلعات وقائية.

يذكر أن الطائرات الألمانية وأطقمها جزء من سرب القوات الجوية التكتيكية 74 الموجود بمدينة نويبورج على نهر الدانوب.

كما وصل عسكريون أميركيون إلى سلوفاكيا الخميس للمشاركة في تدريبات لحلف شمال الأطلسي في ظل تصاعد التوتر بين الروس والغربيين بشأن أوكرانيا.

وقال رئيس أركان الجيوش السلوفاكية الجنرال دانيال زميكو للصحفيين إن "تدريبات سابر سترايك 22 مخصصة لتعزيز التعاون بين الحلفاء".

وأضاف: "ستتيح هذه التدريبات اختبار قدرتنا على العمل مع أقوى وأهم شريك استراتيجي لنا في المجال العسكري"، في وقت حطت أول طائرة في قاعدة كوتشينا آتية من ألمانيا وعلى متنها معدات عسكرية.

ومن المقرر أن يشارك في التدريبات المقرر إجراؤها بين الخامس والعاشر من آذار/مارس، 1200 عسكري أمريكي و500 آلية.

تأتي التدريبات في خضم أزمة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي حول أوكرانيا والأمن الأوروبي، إذ يتهم الغربيون موسكو بالتحضير لتدخل عسكري ضد كييف.

وأعلنت الولايات المتحدة إرسال تعزيزات إلى أوروبا الشرقية، وقد وصلت مفارز منها إلى بولندا على مقربة من الحدود الأوكرانية.

وسلوفاكيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وقد أعربت حكومتها عن دعمها لأوكرانيا، وهي لا تستضيف قوات أمريكية في شكل دائم.