خالد عكاشة: روسيا لن تمنح الغرب فرصة للإيقاع بها في مستنقع عسكري ضخم

الشارقة - اميمة ياسر - قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية،إن روسيا لم تسحب أيًّا من قواتها على الحدود مع أوكرانيا، لكنّها أعادت جزءًا بسيطًا كان يؤدي المناورات في شبه جزيرة القرم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنّ الحشود العسكرية لا تزال في مواقعها في المنطقة الساخنة المتاخمة للحدود الشمالية لأوكرانيا.

وأوضح أنّ هناك خطوة تصعيد متقدمة تمثّلت في دخول إقليم الدومباس في الأحداث، وهو سيمثّل المسرح السياسي والعسكري في هذه الأزمة، مرجحًا أن روسيا لن تؤدي هجومًا كاسحًا على أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا لن تنصب للغرب فرصة للإيقاع بها في مستنقع عسكري ضخم، لا سيّما أنّ كل التصريحات الغربية تتحدث عن مواجهة مباشرة في حال غزت روسيا دولة أوكرانيا.

ولفت إلى أنّ الجانب الأوكراني بدأ تحريك وحداته عسكرية كرد فعل منطقي على هذه التطورات الميدانية، معتبرًا أن اندلاع المعركة يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق بعضًا من مكاسبه.