شكرا لقرائتكم خبر عن حكم أمريكي بمثول دونالد ترامب وأبنائه أمام القضاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قرر قاض أمريكي، أمس الخميس، مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام القضاء، لتقديم إجابات عن أسئلة تحت القسم، في تحقيق مدني لولاية نيويورك بشأن ممارساته التجارية.

وقال القاضي آرثر إنغورون، في نص قرار المحكمة إن على ترامب وابنته إيفانكا ونجله دونالد ترامب الابن، الاستجابة لمذكرات استدعاء أصدرتها المدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس في ديسمبر.

وأوضح إنغورون إن ترامب وولديه يجب أن يمثلا للحصول على شهادة في غضون 21 يومًا، حيث أصدر إنغورون الحكم بعد جلسة استغرقت ساعتين مع محاميين لترامب ومن مكتب جيمس.

ويمكن لترامب أن يستأنف الحكم، ولكن إذا تم تأييده، فقد يجبر الرئيس السابق على اتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كان يجب أن يجيب على الأسئلة، أو يلتزم الصمت، مستشهدا بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات.