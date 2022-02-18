شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الطفل ريان تكشف مفاجأة.. تبرعات المشاهير «ذهبت مع الريح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد إعلان وفاة الطفل ريان عقب إخراجه من البئر مساء يوم السبت 5 فبراير الجاري، تداولت وسائل الإعلام، الكثير من التعهدات الكثيرة التي قدمها نجوم ومشاهير ومؤسسات إعلامية مغربية وعربية، بتقديم تبرعات ومساعدات مختلفة إلى أسرة الطفل الراحل.

صحف مغربية كشفت حقيقة هذه التبرعات، حيث نقلت صحيفة العمق المغربي،عن مصدر من عائلة الطفل ريان أن الأسرة لم تتوصل بأي تبرعات سواء مالية أو منازل.

وأضافت أن وضعها الاجتماعي لا زال كما كان من قبل، منوهة أن كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعهدات بتسليم شقق للأسرة أو منحهم مبالغ مالية أو إرسالهم إلى العمرة، لم يتحقق منه أي شيء.

وفي التفاصيل أيضا، فإن والد الطفل ريان رفض التواصل مع أي شخص يقدم نفسه على أنه متبرع، وذلك بناءً على تعليمات السلطات التي أوصت الأسرة بعدم قبول أي مساعدات أو تبرعات

كما أوقف بشكل نهائي جميع تفاعلاته مع الصحافة ومع الوافدين إلى منزله من الراغبين في التبرع، وذلك تفاديا لاستغلال المأساة لصالح جهات أو أشخاص مجهولين.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي بإقليم شفشاون، قد أوقفت، الثلاثاء الماضي، مواطنا أجنبيا من جنسية عربية، حل بمنزل الطفل ريان بدعوى التبرع وتقديم مساعدة إنسانية لأسرة الطفل.