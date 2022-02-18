شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني دولة عربية تلغي فحص «pcr» للقادمين إليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الأردنية عدداً من الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، تشمل تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام.

وأوضح وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول في مؤتمر صحفي، أنَّ الإجراءات تبدأ تطبيقها من بداية الشهر القادم، تتضمن إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي فيروس كورونا، وإلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن عبر الجو والبر والبحر عند الوصول، ويطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.

وشملت الإجراءات، ضرورة استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول الأماكن العامة.

يأتي هذا بعدما أعلنت السلطات البحرينية، إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إلى أراضيها.

وبحسب بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا): أعلنت شؤون الطيران المدني أنه بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

كما سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءاً من يوم الأحد المقبل؛ حيث تقرر، إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى البحرين.

وتم أيضا إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة.