رئيس مصلحة الرى: نسعى لحل مشكلة مخالفات الرى بمحافظة أسوان..و"زراعة النواب": حلها فى رقبتك

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى، عرض مخالفات الرى، بزمام محافظة أسوان على اجتماع اللجنة المشكلة من وزارتى الزراعة والرى المقبل، فى إطار وضع حلول لهذه المشكلة.

وقال شلبى:" تم تكليفى من قبل وزير الموارد المائية والرى بشأن حل هذا الموضوع، ومن ثم سيتم تناول الموضوع بالتفصيل فى اجتماع اللجنة سالفة الذكر المقبل التى اشرف برئاستها، بنية الحل فيما يخص زمام المحافظة بالكامل وليس منطقة بعينها".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، أثناء المؤتمر الجماهيري للاستماع لمشاكل المزارعين بأسوان، ضمن برنامج الزيارة الميدانية التى يقوم بها وفد مجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمحافظة أسوان، وذلك بحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى.

وتابع:" وفيما يخص تغطية صرف السيل المعروف بـ"ترعة كيما" فى أسوان، الوزارة انتهت من عنل دراسة التغطية واتضح أن الجزء المراد تغطيته تكلفته تبلغ 300 مليون جنيه، وفى حقيقة الأمر جميع ميزانية الوزارة لأعمال تأهيل الترع وتطويرها".

وأشار شلبى، إلى أن أعمال التأهيل للترع بتكلفة 80 مليار جنيه، ومن ثم الوزارة ليس لديها مانع من تغطية الترع ولكن الميزانية موجه بالكامل لأعمال التأهيل، ومطلوب من المحافظة سداد التكلفة أو المحافظة تطرح والوزارة تشرف على التنفيذ.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستتواصل مع التنمية المحلية والتخطيط لتدبير المبلغ تمهيدا لتغطية المصرف، متابعا:" مشكلة مخالفات الرى وحلها فى رقبتك".

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى أمين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.