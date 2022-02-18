شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تستمع لمشاكل المواطنين بأسوان وتؤكد: القطاع شهد طفرة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع وفد أعضاء مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة راعي والرى بمجلس النواب، الذى يزور محافظة أسوان حاليا، الى مشكلات المواطنين المتعلقة بقطاعى الزراعة والرى بقرية بنبان بأسوان.

وقال النائب هشام الحصرى، إن ما يحدث على أرض مصر حاليا من إنجازات غير مسبوقة، لم نكن نحلم به، في مختلف القطاعات مثل قطاع الكهرباء والطرق والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، موجها تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع الحصرى:" رئيس الجمهورية لا يتعامل مع المشكلات بنظام المسكنات مثلما كان فى العصور السابقو ، بل يتعامل معها بنظام الحلول الجذرية، حيث جاءت مبادرة حياه كريمة، التي تعد من أضخم المشروعات في العالم، لتغطى كل نجوع مصر وبتكلفة تصل الى 800 مليار جنيه، بهدف تغيير شكل الريف المصرى".

واكد الحصرى، على دعم ومساندة لجنة الزراعة بمجلس النواب، للمزارعين بشكل دائم ومتواصل، مشيرا الى قيام اللجنة باالمطالبة برفع سعر قصب السكر، وهو ما قامت الحكومة بإقرار زيادة في سعر الطن بقيمة 90 جنيه، متابعا، ذلك المبلغ ليس كبير بالفعل، ولكن يعد خطوة للتخفيف على المزارعين.

ومن جانبه، انتقد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تحرير مخالفات من جانب وزارة الرى للمزارعين الذين يقومون بزراعة أراضيهم، قائلا،:" اعرف ان المخالفة تكون لمن يبور الأرض، لكن اللى يزرع ارض ازاى ياخد مخالفة".

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ:" يوجد تنسيق كامل بين مجلسى النواب والشيوخ، لخدمة المزارع والفلاح المصرى، حيث نعمل كفريق عمل، هدفنا حل مشاكل المزارع في كل مكان بالجمهورية.

وأكد ان دورنا في المجلسين يأتي لدعم ما يقوم به الرئيس السيسى من جهود كبيرة في قطاع الزراعة والرى وباقى القطاعات، والتي تمثل طفرة تنموية غير مسبوقة.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.