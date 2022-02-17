شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم يستولي على أموال كفيله بهذه الحيلة في دولة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاحت المباحث الجنائية في الكويت بمقيم آسيوي، تمكن من الاستيلاء على كثير من أموال كفيله، عبر مشعوذ من نفس بلدته في الهند.

وفي تفاصيل الواقعة التي تتبعها أشقاء المجني عليه، وأخبروا بها رجال الأمن، فإنهم لاحظوا تغير سلوكيات شقيقهم الأكبر – رجل الأعمال- وانصياعه لأوامر السائق الهندي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فقد راقب الأشقاء السائق والذي بدا عليه الغنى الفاحش.

ولاحظ الأشقاء أن السائق أصبح لديه ساعة من أغلى الساعات وغادر لبلاده لمدة أسبوع.

كما كانت تذاكره على الدرجة الأولى وتغيّر مستوى الملابس والأحذية التي يرتديها.

وعقب هذه التغيرات، تقدما بشكواهم للأمن الجنائي وبدورهم تمكن رجال المباحث من مراقبة السائق والتأكد بعد رصده من تغيّر أحواله.

وتبين أنه بعد التمكن من معرفة جميع تحركاته والمتعاملين معه تم ضبط أقرب شخص له ، حيث اتضح أنه مشعوذ كبير ببلده.

وفي التفاصيل أيضا فقد أحضره السائق على كفالة المواطن المغلوب على أمره وأسكنه بشقة فاخرة.

كما قام باستخدام طلاسمه لمزيد من السيطرة على رجل الأعمال والاستيلاء على ما يملك من أموال.