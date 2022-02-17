شكرا لقرائتكم خبر عن «حصار وضرب وتهجير».. الاحتلال يغلق حي الشيخ جراح على الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

واصلت سلطات الاحتلال بمساعدة المستوطنين، حصارها لليوم السادس على التوالي لأهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وسط اعتداءات واعتقالات ومنع وصول الإسعاف إليهم لتهجيرهم من منازلهم.

وفرض الاحتلال إغلاقًا مشددًا على مداخل حي الشيخ جرّاح، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين الذين يستعدون لمهاجمة أهالي الحي.

وحسب شهود عيان، فإن شرطة الاحتلال اعتدت على الأهالي والمتضامنين بالضرب، ومنعت المسعفين من الدخول لتقديم العلاج للمصابين.

ونصبت الشرطة حواجز حديدية على مداخل الحي لمنع دخول المتضامنين.

ويشهد الحي منذ 6 أيام، اعتداءات متكررة من شرطة الاحتلال والمستوطنين طالت الأهالي وممتلكاتهم والمتضامنين معهم.

وتواجه عشرات العائلات في الحي خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.