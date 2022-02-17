شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إلغاء الحجر الصحي وفحص PCR للقادمين للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين، مساء اليوم الخميس، إلغاء الحجر الصحي الاحترازي وكذلك إلغاء فحص PCR للقادمين للبلاد. وقالت شؤون الطيران المدني في بيان لها : “إنه بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، حيث تقرر: – إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين. – إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

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