شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي بزوارق مفخخة على حجة.. وتدمير أحد زوارق المليشيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صدت قوات التشكيل البحري في اليمن بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الخميس، هجوما حوثيا بحريا بزوارق مفخخة بمحافظة حجة. وبحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن قوات التشكيل البحري صدت الهجوم ودمرت أحد الزوارق. وكانت قوات المنطقة ، قد صدت هجوما آخر للمليشيا شمال مديرية عبس خلف قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية.

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