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الأردن تعلن إلغاء فحص «بي سي آر» للقادمين إليها

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأردنية عدداً من الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع جائحة المستجد، تشمل تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام.

وأوضح وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول في مؤتمر صحفي اليوم أنَّ الإجراءات تبدأ تطبيقها من بداية الشهر القادم، تتضمن إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي فيروس كورونا، وإلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن عبر الجو والبر والبحر عند الوصول، ويطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.

وشملت الإجراءات، ضرورة استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا لدخول الأماكن العامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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