17 فبراير , 2022 جنود روس أمام الكرملين (أ ف ب). ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الكرملين اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس بإذكاء التوتر بقوله إنه يتوقع أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا خلال أيام. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يرد على تصريحات بايدن بأن من المرجح حدوث غزو في الأيام القليلة القادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بايدن يذكي التوتر بحديثه عن غزو روسي لأوكرانيا خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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