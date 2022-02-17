بايدن يحذر من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا مرتفع جداً

17 فبراير , 2022
واشنطن: حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس، قبل مغادرته البيت الأبيض في زيارة قصيرة إلى ولاية أوهايو (شمال)، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا مرتفع جداً.
وقال أمام الصحافيين إنّ هجوما روسيا قد يقع في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنّ لا نيّة لديه للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف: كل المؤشرات التي لدينا (تدل على) أنهم مستعدون لدخول أوكرانيا، لمهاجمة أوكرانيا.
وسبق أن حذّر بايدن مراراً من خطر اجتياح، لكنه كان يعلن في الوقت نفسه أن فلاديمير بوتين لم يتخذ قراره في هذا الشأن.
وكثفت واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن منذ بضع ساعات مؤكدة أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها.
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