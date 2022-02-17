شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التونسي: أنا أستاذ قانون ولست مشروع ديكتاتور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن تكون لديه نوايا بالانحراف نحو الدكتاتورية، لافتا إلى أن تونس بدأت مرحلة جديدة تتطلب أفكارا وتصورات جديدة، وسيكون للمجتمع المدني فيها دور فاعل.



وقال ”سعيّد“ في تصريحات إعلامية عند وصوله، اليوم الخميس، إلى موقع انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، إنه ”مثلما قال الجنرال ديغول ليس في مثل هذا العمر يمكنني أن أبدأ مسيرة دكتاتورية“.