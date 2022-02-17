شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تعتقل فلسطينيا من غزة بتهمة نقل معلومات استخبارية لحماس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اعتقل شابا فلسطينيا؛ بتهمة نقل معلومات لصالح حركة حماس، بعد أن دخل من قطاع غزة إلى إسرائيل مستخدما تصريحا لتلقي العلاج.



وقالت قناة ”I24 NEWS“ الإسرائيلية، إن ”الشاباك اعتقل شابا يدعى أحمد أبو النور (27 عاما)، من سكان غزة، بعد أن دخل إسرائيل بتصريح لتلقي العلاج الطبي واستخدمه لاحقا في نقل معلومات استخبارية إلى حماس“.