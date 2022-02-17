الأردن يعلن موعد تخفيف قيود كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول إن تنفيذ الإجراءات التخفيفية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا سيبدأ في الأول من مارس المقبل.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنه سيتم تطبيق الإجراءات تباعا ووفق الحالة الوبائية، وهي بداية لسلسلة إجراءات وليست الوحيدة، مشددا على استمرار العمل بأوامر الدفاع.

وبين المتحدث أن الإجراءات التخفيفية ستتضمن تخفيض فترة العزل الصحي وإلغاء شرط الفحص PCR للقادمين من الخارج إلى الأردن وكذلك في الحفلات وإلغاء حجر المخالطين.

وقال الشبول إن الإجراءات التخفيفية جاءت بناء على توصية اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة، مؤكدا مجددا أن الجائحة لم تنته، وأي قرارات تُتخذ ستكون مرتبطة بتطورات الوضع الوبائي.

وأخيرا بين أن الحكومة تملك 3 أسلحة في مواجهة الوباء أهمها التطعيم، والمسؤولية الشخصية من المواطن بالتزامه في الكمامة والتباعد.

وشدد الشبول على متانة النظام الصحي، حيث استطاعت الحكومة مضاعفة قدرة النظام 3 مرات، لا سيما الخبرة الأردنية الناجحة في هذا الإطار.

وأكد على أهمية المسؤولية الشخصية للمساعدة في السيطرة على الوباء.

وقال، إن منظمة الصحة أشادت بقدرة الأردن على مواجهة الوباء، مؤكدا أن الحكومة ماضية باستمرار أوامر الدفاع لمواجهة الموجات اللاحقة إلى جانب دعم القطاعات المتضررة.