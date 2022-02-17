شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. اغتصاب 131 ضابطة في أكاديمية أمريكا العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يتواصل مسلسل الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الأمريكي، وهذه المرة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، حيث كشف تقرير عن تزايد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي على 131 ضابطة أو طالبة بالكلية.

وحسب تقرير نشرته “سكاي نيوز عربية”، فإن حالات الاعتداء الجنسي زادت بشكل حاد خلال العام الدراسي 2020-2021، حيث عاد الطلاب إلى الفصول الدراسية الشخصية خلال جائحة فيروس كورونا، وفقا للعديد من المسؤولين الأميركيين المطلعين على التقارير.

على الرغم من وجود بلاغات أقل في ذلك العام عن العام السابق، قال مسؤول دفاعي كبير إنه بناء على الاتجاهات، من المحتمل أن يظهر الإجمالي زيادة إذا لم يغادر الطلاب مبكرا. بالإضافة إلى ذلك، كان عدد الاعتداءات المبلغ عنها في 2020-2021 أعلى أيضا من العام الدراسي السابق للوباء 2018-2019.

قال المسؤولون إن القفزة الإجمالية في القضايا كانت مدفوعة بالزيادات في أكاديمية القوات الجوية والأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت.

وقال مسؤولون إن 131 اعتداءًا جنسيًا أبلغت عنها طالبات أو ضابطات في البحرية في 2020-2021، مقارنة ب 88 في العام السابق و122 في العام السابق. ناقش المسؤولون البلاغات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنها لم يتم الإعلان عنها بعد.