شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون حبة كبتاغون.. طائرات مسيرة ومجموعات مسلحة لتهريب المخدرات بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في كمية هي الأكبر عبر مجموعات مسلحة تشكل منظمة، أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس، أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، باتت تستعين بالطائرات المسيرة.

وأكد أن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون.

ونقلت وسائل إعلام عن العقيد زيد الدباس، أن ما تم ضبطه يساوي الكمية التي تم ضبطها طيلة العام 2021، منوها إلى وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب.

وحول طبيعة هذه المجموعات أوضح أنها تستخدم سيارات مجهزة تجهيزا عاليا وبكلفة مالية عالية وصولا إلى طائرات مسيرة.

كما أعلن الجيش أنه تم قتل 30 مهربا وإحباط دخول 17348 كف حشيش، وأكثر من 16 مليون حبة مخدر (كبتاغون)” منذ بداية 2022 .

وشدد في حديثه : أن الأردن يخوض حربا غير معلنة على الحدود مع تجار المخدرات ومن يقف خلفهم.