شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا لـ "الغرب": لا تضعوا أنفسكم في مواقف محرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت روسيا مجددا المخاوف الغربية، من احتمال وقوع غزو روسي وشيك للأراضي الأوكرانية.

وقال سيرجي فيرشنين، نائب وزير الخارجية الروسي، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الخميس:" اعتقد أننا تكهنا حول هذا الأمر بما فيه الكفاية".

وأضاف فيرشنين أن الغزو الروسي لم يقع رغم التحذيرات، ووجه حديثه إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين:" نصيحتي إليكم ألا تضعوا أنفسكم في مواقف محرجة".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لبحث تطبيق اتفاقية مينسك التي تمر الذكرى السابعة اليوم، لتوقيعها في عاصمة بيلاروس في عام 2015.