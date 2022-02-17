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روسيا لـ "الغرب": لا تضعوا أنفسكم في مواقف محرجة 

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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا لـ "الغرب": لا تضعوا أنفسكم في مواقف محرجة  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت روسيا مجددا المخاوف الغربية، من احتمال وقوع غزو روسي وشيك للأراضي الأوكرانية.

وقال سيرجي فيرشنين، نائب وزير الخارجية الروسي، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الخميس:" اعتقد أننا تكهنا حول هذا الأمر بما فيه الكفاية".

وأضاف فيرشنين أن الغزو الروسي لم يقع رغم التحذيرات، ووجه حديثه إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين:" نصيحتي إليكم ألا تضعوا أنفسكم في مواقف محرجة".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لبحث تطبيق اتفاقية مينسك التي تمر الذكرى السابعة اليوم، لتوقيعها في عاصمة بيلاروس في عام 2015.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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