توجيه جديد يخص الدراسات الأولية والعليا

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، بمراعاة السياقات والتوقيتات الأكاديمية والعلمية في الدراسات الأولية والعليا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التعليم ترأس اجتماعا للملاك المتقدم في الوزارة لمناقشة مؤشرات الفصل الدراسي الأول في الجامعات على مستوى الدراسات الأولية والعليا".

وأضاف أن وزيرها "وجه خلال الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة ومستشارها ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي والمدراء العامون على ضرورة متابعة الاستعدادات في الجامعات لبدء الفصل الدراسي الثاني ومراعاة السياقات والتوقيتات الأكاديمية والعلمية الدقيقة في إكمال متطلبات العام الدراسي وإنجازها على وفق خطط الجامعات وطاقتها وبرامجها في الدراسات الأولية والعليا بعيدا عن الحالات الاستثنائية التي لا تنسجم ومسار المؤسسات الأكاديمية والقوانين والتعليمات والضوابط النافذة".

وأكد "ضرورة الاهتمام بملف التعيينات على وفق المعطيات القانونية والموازنة المالية وتطوير البنى التحتية للجامعات وتأمين مؤشرات النمو السكاني فضلاً عن تقديم الحلول العلمية والتقنية التي تخدم المشاريع وتمنع توقفها ومراجعة القوانين والاهتمام بطلبة البعثات والزمالات والإجازات الدراسية".