شكرا لقرائتكم خبر عن بدقة متناهية.. إسقاط للمسيرات الحوثية في حجة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت نيران الجيش اليمني من استهداف مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية ، وإسقاط المسيرات الإيرانية في محافظة حجة.

من جانبه أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمين أنه تم تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيات الحوثية بنيران الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة بمديرية عبس.

وأضاف أنه تم مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية الإيرانية بنيران أبطال الجيش وغارات جوّية لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات لهم، صباح اليوم، في جبهة بني حسن.