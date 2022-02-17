شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات «أبي رغال» الكاذبة.. دولة الاحتلال تسقط مسيرة لمليشيا حزب الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عقب تصريحات الكاذبة، لم تمر 24 ساعة على حديث أبي رغال ” حسن نصر الله” زعيم مليشيا حزب الله اللبناني، حتى أعلنت دولة الاحتلال إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيا. وبحسب بيان أصدره جيش دولة الاحتلال، فقد أعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية. يأتي هذا عقب تصريحات خادعة أدلى بها زعيم المليشيا عن قدرات حزبه الصاروخية. وزعم في تصريحاته أنه بإمكان حزبه تحويل آلاف الصواريخ الموجودة إلى صواريخ دقيقة، على مدار سنوات، منوها لعدم الحاجة لنقلها من إيران.

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