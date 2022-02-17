شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر.. لبناني يهرول بطفلته في الشارع ويصرخ لعدم تمكنه من إطعامها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتشر فيديو مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطن لبناني في مدينة صيدا، حاول التخلّي عن طفلته وإعطائها لعنصر في قوى الأمن الداخلي بسبب الفقر وعدم قدرته على توفير الطعام لها بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيين بسبب ممارسات حزب الله الإرهابي.
ويظهر في الفيديو – الذي نشرته قناة العربية- الأب وهو يحاول إعطاء طفلته الرضيعة لعنصر أمن لكن الأخير يرفض، ويظل المواطن يصرخ بسبب عدم تمكنه من توفير حفاضات لها وتوفير الطعام، وانهار من البكاء في مشهد مبكي ومؤثر.
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