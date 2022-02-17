شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مستعدون لاتخاذ إجراءات قاسية إذا غزت روسيا أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات قاسية إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الخميس، نسعى لحل الأزمة الأوكرانية سلميا لكننا مستعدون لكل الاحتمالات، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة “لم تر دليلا على أن روسيا تسحب قواتها عن الحدود الأوكرانية”.

وتابع بلينكن : “لسوء الحظ، هناك فرق بين ما تقوله روسيا وما تفعله. وما نراه ليس تراجعا ذا مغزى”، مضيفا: “على العكس من ذلك، ما زلنا نرى القوات، وخاصة القوات التي ستكون في طليعة أي عدوان متجدد ينفذ ضد أوكرانيا.. هذه القوات متواجدة وتتجمع على الحدود”.