شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير بالمستوى الأحمر.. برطانيا تواجه عاصفة مدمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرا نادرا بالمستوى الأحمر لأنحاء من المملكة المتحدة، مشيرا إلى رياح بقوة الإعصار تبلغ سرعتها 145 كيلومترا في الساعة، من المتوقع أن تضرب البلاد غدا الجمعة.

وذكر مكتب الأرصاد أن الرياح الأكثر خطورة يمكن أن تؤثر على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، فيما من المتوقع أن تصل زوابع مدمرة إلى المناطق الداخلية أيضا.

ونصحت رابطة شبكات الطاقة السكان بالاستعداد لإمكانية انقطاع التيار الكهربي، بشحن هواتفهم وإعداد كشافات الإضاءة.