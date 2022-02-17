شكرا لقرائتكم خبر مسؤول بريطاني: التوترات مع روسيا قد تستمر لجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مسؤول دفاع بريطاني من أن الغرب يمكن أن يواجه عقودا من التوترات مع روسيا، وسط استمرار الاتهامات بمواصلة حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي القول «إن فترة المواجهة الحادة بين روسيا والغرب يمكن أن تستمر لجيل أو أكثر».

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بإضافة ما يصل إلى 7 آلاف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) «لم نشهد أي علامة على الانسحاب، على الرغم من إعلان موسكو أن بعض قواتها سوف تعود إلى قواعدها».