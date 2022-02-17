بدء إضراب الأطباء في تركيا

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وأعلنت نقابة الأطباء المحلية أن أعضاءها، بما في ذلك أطباء الأسرة وأطباء الطوارئ، توقفوا عن العمل. ونشرت صورا لمنشآت طبية فارغة من العديد من المدن والولايات، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت النقابة على موقع تويتر «الأطباء مضربون لأنهم لا يعملون في ظروف إنسانية»، مشيرة إلى أن الرواتب التي يتقاضونها تجعلهم تحت خط الفقر، فضلا عن عبء العمل وتزايد حالات العنف الجسدي التي يتعرضون لها من جانب المرضى.
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