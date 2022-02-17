شكرا لقرائتكم خبر بدء إضراب الأطباء في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الأطباء في أنحاء تركيا أمس، إضرابا عن العمل يستمر يومين، احتجاجا على تدني الأجور وتردي ظروف العمل، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ ضائقة اقتصادية منذ عقدين.

وأعلنت نقابة الأطباء المحلية أن أعضاءها، بما في ذلك أطباء الأسرة وأطباء الطوارئ، توقفوا عن العمل. ونشرت صورا لمنشآت طبية فارغة من العديد من المدن والولايات، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت النقابة على موقع تويتر «الأطباء مضربون لأنهم لا يعملون في ظروف إنسانية»، مشيرة إلى أن الرواتب التي يتقاضونها تجعلهم تحت خط الفقر، فضلا عن عبء العمل وتزايد حالات العنف الجسدي التي يتعرضون لها من جانب المرضى.