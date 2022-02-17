شكرا لقرائتكم خبر 9 قتلى في انهيار مبنى بطهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية أن عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في رباط كريم جنوب غرب محافظة طهران وصل إلى تسعة قتلى وتسعة مصابين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن شاهين فتحي القول اليوم الخميس «إن المبنى كان من ثلاثة طوابق وانهار مساء أمس الأول بسبب تسرب غاز وانفجار سخان مياه.

وأشار إلى إرسال خمس فرق، من بينهم ثلاث فرق إنقاذ، إلى الموقع لإغاثة الضحايا.