9 قتلى في انهيار مبنى بطهران

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن شاهين فتحي القول اليوم الخميس «إن المبنى كان من ثلاثة طوابق وانهار مساء أمس الأول بسبب تسرب غاز وانفجار سخان مياه.
وأشار إلى إرسال خمس فرق، من بينهم ثلاث فرق إنقاذ، إلى الموقع لإغاثة الضحايا.
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