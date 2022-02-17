الحوثيون يغلقون برلمان صنعاء للمرة الثالثة

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وكشف النائب عبده بشر في تغريدة على صفحته بالفيس بوك أن الجماعة أغلقت المقر واستهدفت أعضاءه وسرحت الموظفين أو أعطهم إجازة إجبارية.
وتساءل «هل هذا التصرف المخالف للدستور والقانون استجابة لقرار البرلمان الدولي عندما ألغى اعترافه ببرلمان صنعاء أم إن الفساد طغى على جميع سلطات ومؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب؟».
من جهته، حذر رئيس البرلمان اليمني الموالي للشرعية سلطان البركان من خطورة استمرار الانتهاكات الحوثية الجسيمة والجرائم الإرهابية المروعة والعابرة للحدود، وإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير على السعودية والإمارات بصورة عدائية سافرة.
وكشف عن أقصر الطرق الممكنة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل في ربوع اليمن التي ما زالت غارقة في الحروب والصراعات، وقال خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، «إن تمسك الحكومة الشرعية بخيار السلام المبني على المرجعيات الثلاث وإحلال الأمن في ربوع اليمن»، مشيرا إلى أن أقصر الطرق لتحقيق السلام العادل هي من خلال الحوار الذي يحترم إرادة اليمنيين.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي لا تؤمن بلغة الحوار؛ لأنها تتحرك وفق أجندة إيرانية دمرت كل شيء في اليمن وما تزال تعمل على إشعال الحرب وهذه مؤشرات لا تنبئ إطلاقا عن رغبتهم في عملية القبول بخيارات السلام.
وحذر من خطورة استمرار الانتهاكات الحوثية الجسيمة والجرائم الإرهابية المروعة والعابرة للحدود ومصادرة حقوق المرأة وتجنيد الأطفال وإصدار أحكام إعدام صورية ومصادرة الممتلكات وإلغاء الحريات ومحاكمات سرية لا تتفق مع القوانين والشرائع السماوية واستهداف المدنيين والنازحين في مأرب فضلا عن إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ الباليستية والطيران المسير على الأشقاء في السعودية والإمارات بصورة عدائية سافرة.
ميدانيا كسرت قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي هجمات عنيفة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظة حجة، شمال غرب البلاد. وقال مصدر عسكري «إن الميليشيات الحوثية شنت هجوما عنيفا استمر منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ظهر أمس، على امتداد جبهة عبس، فيما شنت هجوما آخر من الخط الاسفلتي بذات الجبهة، لكن الهجومين انتهيا بفشل الميليشيات في تحقيق أي تقدم.
وأكد المصدر أن دفاعات الجيش أسقطت 8 طائرات مسيرة في مناطق عبس وحيران وميدي. كما دمر قوات الجيش زورقين مفخخين للميليشيات الحوثية، وفق المصدر ذاته. وأشار أن الميليشيات الحوثية تكبدت خلال المعارك، خسائر بشرية ومادية كبيرة.
مشاهدات يمنية:
- رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، يناقش مع وفد من الاتحاد الأوروبي وممثلين من جهات أوروبية مانحة، أوضاع مخيمات النازحين والتدخلات الإنسانية.
- ميليشيات الحوثي تنهب أصول شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية والتي تقدر قيمتها بـأكثر من مئة وثمانية ملايين دولار.
- جماعة الانقلاب تشيع العشرات من قتلاها الذين لقو مصرعهم في جبهة حرض.
- رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالحق يحذر من تلاعب الحوثي بالورقة الإنسانية.
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